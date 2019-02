El delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza, Ignacio Irañeta, está imputado por haber abusado sexualmente de una nena de 3 años. Fue denunciado el pasado 2 de enero por la madre de su sobrina, quien aseguró que el jugador había abusado a la menor.

Este caso traspasó las fronteras pero hasta el momento, el jugador no se había pronunciado al respecto ya que cuando fue notificado se abstuvo de declarar.

Hoy, en los micrófonos de "Dos de Punta", hizo su descargo, explicó lo que está viviendo y se despegó de las acusaciones: "Es un golpe duro este, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a la persona que me denunció".

Y siguió: "Es un tema delicado que me ha golpeado y me sigue golpeado. Yo me mantengo en silencio. La sigo pasando mal. Yo no lo hice. Pero entiendo las otras posturas, la gente que no me conoce, todos tienen su derecho a dudar".

​"La realidad es que el término que pusieron de 'estar prófugo' no es el adecuado. Prófugo es que te vas y desapareces, yo dejé todo firmado. En todo momento estuve en Mendoza. Me están acusando de algo que yo no he hecho", agregó.

Sobre la relación con la denunciante, explicó: "Ella es mi ex cuñada, nunca se casó con mi hermano, eran pareja y tienen una hija. Hace años que no la veo y a mi sobrina cuando iba a la casa de mi mamá. El vínculo de mi hermano (padre de la nena) está cortado con la ex mujer y con su hija".

​Además, se refirió a algunos temas judiciales aunque aclaró: "Primero, por lo que leía me acusaban de abuso por acceso carnal, eso se fue descartando y la libertad me la otorgaron porque no tenía ninguna causa".

"Con la autorización del fiscal o del juez, puedo salir a jugar fuera de la provincia. Nunca había pisado Tribunales ni el Palacio de Justicia, nada. No me sentía cómodo en ese lugar. Mientras antes se aclare todo, va a ser mejor para la nena, que es quien en definitiva está sufriendo", cerró.

En la entrevista agradeció el apoyo del club y del entrenador, Gabriel Gómez, con quien tuvo una charla. Lo que viene ahora es la cámara Gesell a la víctima y las pericias psiquiátricas, aunque todavía no hay fecha confirmada.