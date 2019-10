Inglaterra y Australia abren los cuartos de final del Mundial

Quedó un sabor amargo de no ver a Inglaterra contra Francia en el partido que definía al ganador de la Zona C, que se suspendió por el paso del Tifón Haigibis por Tokio. Los dirigidos por Eddie Jones vinieron al mundial como candidatos y todavía no tuvieron que exigirse demasiado. Llegan a los cuartos de final como favoritos en el duelo ante Australia.

Solidez general, gran recambio sin resentir la estructura y unas cuantas opciones, hacen que los ingleses lleguen en el más alto nivel y además descansados. Tonga, Estados Unidos y la Argentina, fueron los rivales a los que superaron en la primer ronda, con 17 tries anotados y sólo dos recibidos.

Entre Farrell y Ford se repartieron los puntos con el pie, Tulagi mostró su potencia en el debut ante Tonga, y Cowan-Dickie demostró el poder del maul con tres conquistas cuando ingresó como titular o desde el banco de suplentes.

Australia es un interrogante. No conformó en ninguno de los cuatro cotejos que disputó. Ante Gales perdió en uno de los pocos duelos atractivos de esta copa. Frente a Fiji, Uruguay y Georgia lo ganó por el peso específico de sus individualidades, y por la mayor calidad de sus jugadores. Pero sólo pudo quebrarlos en los veinte minutos finales, y para este nivel no es mucha diferencia para encarar un partido ante un oponente como Inglaterra.

En ocho mundiales se enfrentaron seis veces, con tres victorias para cada uno. Inglaterra se impuso en 1995 (25-22), 2003 (20-17) y 2007 (12-10). Las victorias de los Wallabies fueron: 1987 (19-6), 1991 (12-6) y 2015 (33-13). En total jugaron cincuenta partidos en el historial. Inglaterra ganó 24, Australia, 25, y empataron en el restante, en 1997, 15-15.