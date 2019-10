Inglaterra va en busca del "póker" ante los equipos del Sur

Lawrence Dallaglio afirma que Inglaterra difícilmente repita la sensacional actuación de semifinales ante los All Blacks en la final del sábado por la Rugby World Cup, en la que esperan derrotar a unos de los gigantes del hemisferio sur.

"No estoy seguro de que deberíamos esperar algo así, porque esas cosas no suceden en el rugby", explicó el ex capitán de Inglaterra, que describió la victoria por 19-7 contra los All Blacks como 'uno de los grandes momentos en la Rugby World Cup'. "Fue el desempeño más completo de Inglaterra por mucho tiempo, sino el mejor de la historia", dijo quien fuera el octavo del equipo inglés que se coronó campeón en Australia.

Dallaglio quedó impresionado con las mejoras de Inglaterra durante el torneo y dice que si ellos son capaces de completar el póker de victorias ante los equipos más poderosos del hemisferio sur merecerán el trofeo, pero advirtió que Sudáfrica es "un hueso duro de roer".

Acerca de si ganar podría considerarse un logro mayor al triunfo de Inglaterra en 2003, dijo: "Este equipo está en su propio viaje de descubrimiento. Para ganar la Copa Mundial de Rugby necesitas ganar siete partidos, pero que puedan derrotar a los tres equipos 'más grandes' del antiguo 'Tres Naciones' consecutivamente sería un logro increíble".