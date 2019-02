En Twickenham, la Rosa venció 44-8 al elenco galo y con 36 puntos de diferencia logró la segunda mayor diferencia en la historia luego del 37-0 en 1911.

El encuentro comenzó absolutamente a favor del local. La Rosa golpeó de entrada, al minuto Daly cortó la defensa francesa, ejecutó un kick al fondo y May aceleró para apoyar y estampar el 5-0.

Cinco minutos más tarde, Inglaterra amplió diferencias. Tras un buen movimiento, forzó el penal de Francia y Owen Farrell sumó tres puntos para dejar las cosas 8-0.

A los 10' Francia descontó. Luego de recuperar la pelota desde la salida, logró que la defensa inglesa cometa una infracción y Morgan Parra le dio los primeros 3 puntos a los galos.

Owen Farrell volvió a mostrar su puntería. En el minuto 12' sumó otros tres puntos para volver a tomar distancia de Francia; 11-3.

De ahí en más el primer tiempo se tornó en un ida y vuelta de errores. Morgan Parra no logró conducir a Francia de la mejor manera ya que utilizó en demasía el pie. Mientras que Inglaterra no pudo aprovechar su gran arranque y entró en una meseta que no logró sumar puntos hasta 12 minutos después.

En el minuto 24' Jonny May aprovechó una gran jugada colectiva y apoyó en la bandera para dejar el marcador 16-3. El mismo jugador fue quien comenzó a sentenciar el jugo. A los 29' luego de un kick de Chris Ashton, el wing apoyó su tercer try en el partido. Owen Farrell no falló la conversión y estampó el 23-3.

Francia logró descontar a los 35'. El mejor jugador de los galos en la primera etapa, Damian Penaud recibió tras un excelente quiebre de Huget y descontó; 23-8. Pero Inglaterra no se conformó. En el final de los primeros 40' minutos, Henry Slade cerró una excepcional jugada. El apertura volvió a convertir y La Rosa se fue al entretiempo 30-8 arriba.

El complemento comenzó similar al primer tiempo. Inglaterra se instaló en territorio francés y dominó la ovalada. A los 49' Francia intentó buscar el descuento pero una gran intercepción de Henry Slade terminó con un tackle sin pelota de Fickou. El árbitro Nigel Owens cobró try penal y amonestó al wing francés.

A los 55' Francia volvió a fallar en defensa. Inglaterra complicó con otro kick y Owen Farrell hizo la jugada perfecta. Sumó siete puntos y estiró diferencias a 44-8.

A partir de allí el encuentro pareció terminarse. Inglaterra se conformó con una gran goleada y Francia no tuvo grandes apariciones en búsqueda del descuento.

Nigel Owens sentenció el final del encuentro y el seleccionado dirigido por Eddie Jones festejó su segunda victoria consecutiva en el 6 Naciones. Por la tercera fecha intentará mantener la gran racha cuando visite a Gales en duelo de invictos. Por su parte, Francia buscará recuperarse de dos derrotas ante Escocia en Stade de France.

Síntesis

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Chris Ashton, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 George Kruis, 4 Courtney Lawes, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola.

Cambios: 44’ Ben Moon por Mako Vunipola; 47’ Joe Launchbury por George Kruis; 52’ Jack Nowell por Chris Ashton; 57’ Dan Cole por Kyle Sinckler; 62’ Luke Cowan-Dickie por Jamie George y George Ford por Manu Tuilagi; 65’ Nathan Hughes por Billy Vunipola; 70’ Dan Robson por Ben Youngs.

Francia: 15 Yoann Huget, 14 Damien Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Gaël Fickou, 10 Camille Lopez, 9 Morgan Parra, 8 Louis Picamoles, 7 Arthur Iturria, 6 Yacouba Camara, 5 Félix Lambey, 4 Sébastien Vahaamahina, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot.

Cambios: 41’ Thomas Ramos por Yoann Huget; 47’ Antoine Dupont por Morgan Parra; 57’ Dorian Aldegheri por Demba Bamba, Paul Willemse por Sebastien Vahaamahina y Romain Ntamack por Camille Lopez; 70’ Gregory Alldritt por Felix Lambey; 76’ Pierre Bourgarit por Guilhem Guirado.

Puntos en el PT: 1' Try de Jonny May (ING); 7' Penal de Owen Farrell (ING); 10' Penal de Morgan Parra (FRA); 12' Penal de Owen Farrell (ING); 24' Try de Jonny May (ING); 29' Try de Jonny May convertido por Owen Farrell (ING); 40' Try de Henry Slade convertido por Owen Farrell (ING).

Resultado parcial: Inglaterra 30-8 Francia

Puntos en el ST: 49' Try Penal (ING); 55' Try de Owen Farrell convertido por él mismo (ING);

Amonestado: 49' Gael Fickou (FRA)

Estadio: Twickenham, Londres.

Árbitro: Nigel Owens (Gales).

Árbitros asistentes: Andrew Brace (Irlanda), Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

TMO: Glenn Newman (Nueva Zelanda)

