Independiente Rivadavia lo dio vuelta y le ganó 2-1 a Huracán en Parque Patricios y es puntero
Independiente Rivadavia perdía ante el Globo, pero en una ráfaga de 12' lo dio vuelta en el complemento vía Sartori y Studer, ambos de cabeza.
Independiente Rivadavia le ganó 2-1 en su visita a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha 2del Torneo Apertura 2026 y, momentáneamente, es único puntero de la Zona B.
El primer gol del partido fue convertido por el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, tras un contragolpe fulminante después de una pelota parada en favor del Azul del Parque, que quedó mal parado en el retroceso y lo pagó caro.
De contra, Huracán se puso en ventaja frente a la Lepra
Sin embargo, en el inicio del complemento, Independiente Rivadavia llegó a la igualdad. Fue después de una jugada colectiva muy bien hilvanada por Matías Fernández, que culminó con un centro medido de Gonzalo Ríos para el cabezazo impecable de Fabrizio Sartori que dejó sin respuesta a Galíndez.
Sartori estampó el 1-1 para la Lepra en el Tomás A. Ducó
Un puñado de minutos después, tras un córner perfectamente ejecutado por Matías Fernández, Sheyko Studer ganó en lo alto y metió un frentazo implacable que puso a la Lepra en ventaja en el Ducó.
Sheyko Studer, también de cabeza, puso el 2-1 del Azul del Parque
Con la ventaja, la Lepra manejó los tiempos sin sobresaltos, se apoyó en la posesión y en la velocidad de sus delanteros para sostener la intensidad ofensiva. En el tramo final, los ingresos de Dadín y Crego le dieron aire fresco al equipo.
Así, los Azules del Parque cerraron una victoria clave y se llevaron tres puntos importantes a Mendoza. El próximo martes recibirán a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, con la ilusión de seguir como líderes y con puntaje ideal.