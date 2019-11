Independiente no puede de visitante: perdió con Temperley

Independiente Rivadavia sumó un nuevo revés como visitante. Esta vez fue en cancha de Temperley donde el Gasolero lo derrotó por 2 a 0 en un partido en el que se acordó tarde en atacar y poner en aprietos al equipo de Perazzo.

La primera mitad no fue buena. El equipo de Minich no encontró juego y generó poco. El local, en tanto, se puso en ventaja por el penal que cambió por gol Prieto y manejó mejor el balón, tuvo alguna chance más pero no mucho.

¡Gol de Temperley! Prieto pone el 1-0 de penal ante Independiente Rivadavia a los 21' del PT.

En el complemento el partido cambió. El Azul salió con más convicción, se paró unos metros más adelante y comenzó a inquietar al Celeste. Los cambios que metió el entrenador le dieron frescura y quizá mereció algo más.

¡Gol de Temperley! Messiniti cierra el 2-0 final ante Independiente Rivadavia a los 48' del ST.

De contra, ya sobre el final, llegó el segundo del Gasolero y ahí se derrumbaron todas las ilusiones de un Independiente que pudo traerse algo más. El próximo desafío será ante Platense en el Gargantini, el domingo 24 a las 18.