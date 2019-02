Imperdible nota con Redondo, un exquisito de la Selección

Fernando Redondo, un ícono del fútbol argentino que no suele dialogar con la prensa, habló hoy y tocó diversos temas.

DEBILIDADES EN EL FÚTBOL ARGENTINO

"Licha López es un ejemplo, no sólo por lo futbolistico sino por su profesionalismo. Es un buen ejemplo para los jugadores jovenes. Thiago Almada, de Vélez, tiene un gran futuro"

SU FUTURO COMO ENTRENADOR

"Veremos si es en el fútbol argentino pero es un buen momento para mí y tengo ganas. Si se presenta un proyecto que me entusiasme me animaría. Me gustaría poder plasmar mi idea futbolística en un equipo".

EL ESTILO

"En ese aspecto no podría ser de otra manera a como fui como futbolista".

EL 5 DE LA SELECCIÓN

"(Leandro) Paredes creo que es el que reúne las condiciones y que tiene que jugar en ese pueste exclusivamente. Puede ser el jugador que le puede aportar equilibrio defensivo y en la gestación del juego, que es fundamental. Con (Lionel) Messi por delante lo podemos encontrar en situaciones de ventaja. Paredes tiene la técnica y la capacidad para hacer eso, como (Fernando) Gago lo hizo en su momento".