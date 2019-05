Icardi tomó una decisión sobre su futuro en el Inter

El delantero rosarino Mauro Icardi confirmó hoy su intención de quedarse en Inter de Italia, criticó a la prensa y acalló los rumores sobre su salida del club.

"Entiendo los intereses de la prensa para vender noticias falsas, pero más que aclarar las cosas personalmente no puedo hacer. Repito: ya le expresé a Inter la voluntad de quedarme porque el Inter es mi familia. El tiempo dirá quién dijo la verdad. Fuerza Inter, siempre", publicó Icardi en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Según los medios deportivos europeos, Icardi apareció en los planes de Atlético de Madrid de España, a raíz de la partida del francés Antoine Griezmann, y también deslizaron una posible transferencia a Juventus para compartir plantel con el astro portugués Cristiano Ronaldo.

"Dado que la prensa ha informado recientemente noticias que no reflejan mis pensamientos y mi voluntad, quiero informar a nuestros fans que repetidamente he informado al club de mi intención de permanecer en el Inter. Así, de ahora en adelante, no se crearán malentendidos de ningún tipo", agregó el ex Sampdoria.

Icardi, de 26 años, se incorporó a Inter en la temporada 2013/2014 y tiene contrato hasta 2021.