Icardi firma la paz con el Inter y vuelve a entrenar

La novela entre Inter y Mauro Icardi parece estar llegando a sus últimos capítulos. La prensa italiana asegura que el delantero argentino volverá a entrenarse con el equipo, aunque la capitanía no le será devuelta.

Según publicó Mediaset, Icardi estará presente en el entrenamiento de mañana junto a los jugadores que no forman parte de sus seleccionados en la fecha FIFA. El delantero no juega desde mediados de febrero y no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni para los amistosos que jugará la Selección argentina ante Venezuela y Marruecos.

En medio de rumores de traspasos, la directiva del Inter decidió que Icardi se sume al plantel de Luciano Spalletti, quien no cuenta con el argentino desde el 13 de febrero pasado. Todavía se desconoce si el jugador se irá del club, sin embargo, quieren que el futbolista vuelva a participar normalmente del equipo.

En Italia especulan con que Icardi se pondría a punto para volver a jugar el próximo 31 de marzo, cuando Inter enfrente a Lazio en la Serie A. El Neroazzurro quedó eliminado de la Europa League ante Eintracht Frankfurt y en la liga italiana se ubica tercero, con el único objetivo de clasificar a la próxima Champions League.