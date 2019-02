El entrenador de Independiente, Ariel Holan, mostró hoy su malestar en conferencia de prensa por algunos cuestionamientos que recibió en redes sociales y que hablaban de un supuesto disconformismo de los hinchas.

"¿Qué respaldo perdí? ¿El de Twitter? No me puedo guiar por Twitter. No hay un solo hincha de Independiente que no me pida que aguante y que resista toda la serie de barbaridades que se dicen desde hace un tiempo atrás. Operetas todas, hay intereses económicos, lo sabemos todos... hablemos de fútbol", dijo ante la consulta sobre el tema.

"Acá hay que trabajar con seriedad, con profesionalismo, tomar buenas decisiones y corregir las cosas. ¿Me gustó el partido con San Lorenzo? No, no me gustó", aceptó a continuación.

Pero también deslizó una crítica sobre los árbitros al momento de analizar el partido: "¿Ustedes ven partidos donde se jueguen más de 8 minutos de adicional?".