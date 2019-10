Holan detalló el momento en el que Bebote Álvarez le pidió 50 mil dólares

Ariel Holan declaró en el Tribunal Oral 5 de Lomas de Zamora en la causa contra Pablo Álvarez, ex líder de la barrabrava de Independiente, que se inició por la denuncia de Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide.

Allí, el DT contó detalles de cuando Bebote le pidió plata para poder viajar al Mundial de Rusia, algo que generó tensión y lo obligó a moverse con custodia personal.

"Habíamos terminado la práctica y me subí al auto de mi colaborador, Javier Tellechea, que me iba a llevar a un restaurante donde se festejaba un cumpleaños. También venía un amigo mío, Daniel Ramos. Cuando estamos por agarrar el camino Sudeste nos interceptan las motos y un auto. Estábamos tapando el ingreso a la autopista así que le dije a Pablo que subiera al auto", declaró Holan, según publica el diario Olé.

"Ahí me pidió 50.000 dólares para el Mundial y le conté que había hablado con quien tenía que hablar y me dijeron que no me metiera. Así que no le iba a dar plata. El se ofuscó y la discusión subió de tono", continuó el DT, en la primera vez que brinda detalles sobre dicha situación.

"Habrán sido unos siete minutos hasta que se bajó y me dijo ‘esto ya lo vamos a arreglar’. Después se me puso un auto a la par y me gritaron ‘rescatate y tratá bien a los muchachos’ y cuando llegué al restaurante, dos que no conocía ingresaron y dieron una vuelta por donde estábamos en una actitud rara", siguió diciendo Holan.

"No era el primer encuentro que tuve con Pablo. Se presentó en Mar del Plata cuando estábamos en la previa de un partido (30/1/17) diciéndome a qué jugadores debía sacar y reemplazarlos por otros juveniles. En Perú, antes de un partido de Copa que es cuando empieza el pedido de plata para el Mundial. El tercer encuentro fue a 100 metros del estadio cuando me dijo que no le importaba si la plata la ponía yo u otra persona, pero que ese dinero de algún lado lo tenía que sacar, y la cuarta fue la de la autopista. Yo me sentía en un callejón sin salida porque después del tercer encuentro, fui a verlo a Hugo Moyano a contarle la situación y me dijo: ‘Si le das un peso, te echo’".

Holan contó además que, producto del miedo que le generó esta situación, empezó a moverse con custodia personal.

Bebote Álvarez será el último en declarar en esta causa y sobre él podría caer una pena de hasta cinco años de prisión.