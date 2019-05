Hockey: Chile se quedó con la serie de amistosos

Como parte del proceso de entrenamiento de cara al Argentino, se disputó el tercer Test Match entre los Seleccionados Mayores de Mendoza y los combinados nacionales de Chile.

Las chicas no pudieron contra el elenco trasandino y perdieron por 3 a 0.

Chilenas invictas, tres de tres

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Demostrando gran efectividad, el combinado trasandino imprimió velocidad y volvió a ganar en el sintético del Estadio Ciudad de Godoy Cruz.

Con un gol de Francisca Parra, el seleccionado rojo abrió el marcador a los 2’ del inicio. Si bien Mendoza ideó buenas propuestas de mitad de cancha en adelante, no pudo dar con el pase final y el arco visitante cerró en cero.

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

A los 9’ del complemento, Villagran sentenció con un disparo desde la base del corner corto y minutos más tarde Fernanda Arrieta sumó el tercero para Chile.

Con la ventaja, las trasandinas replegaron, cuidaron su arco hasta el final del encuentro y se adueñaron de la tercera victoria consecutiva en tierras mendocinas.

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Dos seleccionados, dos objetivos

La serie concluyó con éxito para ambos seleccionados.

A cinco meses del Argentino de Selecciones Mayores, Mendoza continúa con sus entrenamientos para probar variantes y llegar en óptimas condiciones al título nacional. En tanto que Chile afianza un largo proceso de cara a los compromisos internacionales.

Síntesis

Estadio: Ciudad de Godoy Cruz

Mendoza (0): Florencia Saravia, Paula Lorenzini, Jimena Tapia, Josefina Nardi, Julieta Médici, Gabriela Koltes, Gianella Palet, Florencia Barbera, Gianella Palet, Valentina Mícoli y Amparo Correa Llano. DT: José González

Ingresaron: Julia Goldstein, Micaela Maselli, Clara Ramón, Luz Rosso, Nicole Calderón, Michelle Arcaute, Gimena Vera, Agustina Díaz y Agustina Benedetti

Chile (3): Claudia Shuler, Catalina Barahona, Constanza Palma, Francisca Tala, Carolina García, Agustina Sotano, Jael Román, Domínica Ananías, Francisca Parra, Fernanda Villagrán, Josefa Salas, Paula Valdivia, Mariam Lagos, Denise Krimerman, Consuelo de Las Heras, Fernanda Arrieta, Natalia Salvador y Lucía Marelli. DT: Diego Amoroso

Goles: PT: 2’ Francisca Parra (C). ST: 39’ Fernanda Villagrán (C), 50’ Fernanda Arrieta (C)

Árbitros: Sol Aguirre – Sol Devia

Caballeros

Mendoza la peleó hasta el final

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Los caballeros, por su parte, dieron pelea hasta el final en la serie de amistosos ante Chile.

Si bien cayeron por 5 a 0 en el primer encuentro, los conducidos por Gabriel Gómez se quedaron con el segundo partido tras derrotar a la visita por 2 a 0.

Chile obtuvo la serie luego de superar a Mendoza en el tercer partido por 3 a 2

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Con un excelente repertorio y un juego con nivel internacional, Mendoza se midió ante Chile y se puso a su altura para disputar tres partidos amistosos.

Los mejores jugadores de la provincia se reunieron en el sintético de Godoy Cruz para demostrar que, más allá de los resultados, pueden estar en lo más alto a nivel país.

Mendoza abrió el marcador por medio de Federico Franco. (Laura Zeier/MDZ)

Así fue que con el 1 a 0 a su favor, los locales distribuyeron la pelota por todo el campo de juego y fueron dueños en la primera fase.

Recién en el segundo tiempo Nicolás Renz tramitó el gol de la igualdad desde la base de un corner corto chileno. Aprovechando el envión, minutos después los visitantes volvieron a festejar con un espectacular revés de Martín Rodríguez y más tarde, otro disparo de Nils Strabucchi elevó los números del partido a 3 a 1 a favor de Chile.

Mendoza vs. Chile (Laura Zeier/MDZ)

Sin pausa los locales salieron a buscar el partido y acudieron al jugador extra para sacar ventaja en la cancha (el arquero salió del partido). Allí lograron descontar de penal, por medio de Leandro Ojeda, pero los minutos fueron escasos para el empate y el partido terminó a favor de la visita.

Síntesis

Estadio: Ciudad de Godoy Cruz

Mendoza (2): Emiliano Bosso, Juan Marín Gudiño, Gerónimo Clement, Juan Manuel Carballo, Matías Bustos, Luciano Coria, Abel Davi, Carlos Nicito, Nicolás Lara, Guillermo Barbeito y Leandro Ojeda. DT: Gabriel Gómez

Ingresaron: Agustín Rodríguez, Lucas Vega, Alejandro Gómez, Federico Franco, Mauro Valencia, Nahuel Fornari, Tomás Domínguez y Tomás Fernández

Chile (3): Agustín Araya, Nicolás Renz, José Maldonado, Juan Amoroso, Axel Troncoso, José Hurtado, Martín Rodríguez, Andrés Pizarro, Jaime Zarhi, Felipe Renz y Fernando Renz. DT: Jorge Dabanch

Ingresaron: Nils Strabucchi, Franco Becerra, Matías Sparza, Sven Richter, Pizarro y Vicente Goñi

Goles: PT: 12’ Federico Franco (M). ST: 10’ Nicolás Renz (C), 18’ Martín Rodríguez (C), 21’ Nils Strabucchi (C), 29’ Leandro Ojeda (M)

Figura: Leandro Ojeda (M)

Árbitros: Gastón Rivamar – Hernán Funes