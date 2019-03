El ex DT del seleccionado francés de fútbol Raymond Domenech señaló hoy que el delantero Gonzalo Higuaín, nacido en Francia y nacionalizado argentino, debió elegir a los galos en lugar de la Argentina para jugar y que hubiese sido "indiscutible" entre 2008 y 2010.

"Todo lo que tenía que hacer era venir con nosotros. A menudo lo digo entre risas, nunca he tenido la oportunidad de decírselo en persona, pero me pregunto si él no se lo pregunta a veces", señaló Domenech al diario deportivo francés L'Equipe.

Higuaín, hijo de Jorge, ex defensor de Boca y River, nació en Brest, Francia, el 10 de diciembre de 1987, pero declinó la convocatoria de Domenech, en noviembre de 2006, para sumarse al seleccionado galo.

El "Pipita" esperó su chance en la Argentina e hizo su debut con la casaca "albiceleste" en octubre de 2009 para las Eliminatorias Sudamericanas luego de su paso por el Sub-23.

"Higuaín tenía el potencial para aportar algo más a la selección; habría sido indiscutible entre 2008 y 2010", agregó Domenech.

El ex River Plate y Real Madrid de España, de 31 años, anunció recientemente su alejamiento del seleccionado argentino donde recibió críticas luego de sus actuaciones fallidas en la finales de la Copa del Mundo Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América 2016.