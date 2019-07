Higuaín se acerca a la Roma

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, cuyo pase pertenece a Juventus, está cerca de convertirse en jugador de Roma luego de que el presidente del club capitalino aumentó el presupuesto para invertir en el ex atacante de River.

Según Sportmediaset, el presidente de la Roma James Pallotta dio el visto bueno para el gasto que demandaría la llegada de Higuaín y sólo resta que el goleador sea convencido por Gianlucca Petracchi, el entrenador romano.

Higuaín en principio no deseaba abandonar Juventus, pero el club turinés le informó que no lo tiene en su planes para la temporada 2019/2020, motivo por el cual el ex Real Madrid ya no vería con disgusto ir a la Roma.

Entre Juventus y Roma ya está todo acordado y los romanos, con la llegada de Higuaín, cederían al bosnio Edin Dzeco al Inter.

Pero todos esos movimientos dependen de que el ex delantero del seleccionado argentino se resigne a que su paso por Juventus es historia y acepte vivir en Roma.