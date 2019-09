Higuaín le dejó un mensaje a los hinchas de River

Gonzalo Higuaín, delantero de Juventus, se refirió a la posibilidad de volver a River, club del cual surgió, una vez que finalice su contrato con la Vecchia Signora. "Por ahora me quedo acá, no sé si retirarme, pero me quedo a cumplir el contrato. Me queda este año y el que viene. Nunca le cierro las puertas a River. Hay un gran técnico, que fue compañero mío y le tengo mucho cariño. La gente de River siempre conmigo fue espectacular pero ahora pienso en el presente y disfrutar acá en Italia", expresó en una entrevista con Fox Sports.

El Pipita llegó al conjunto de Turín a mediados de 2016 y, luego de dos temporadas, se fue a préstamo a Milan y al Chelsea. Ahora regresó a la Juve de la mano de Maurizio Sarri. "Me siento muy bien, conozco a los compañeros, al cuerpo médico, había dejado amigos acá y volver fue fácil. Ahora disfruto de lo que viene y tratando de poder mejorar año tras año. En eso es en lo que estoy insistiendo ahora", concluyó.

Higuaín debutó en Primera División en mayo de 2005 en River. Luego de un año y medio, a fuerza de goles, fue vendido a Real Madrid, donde comenzó una extensa carrera en la élite del fútbol europeo, con un gran nivel en la Selección Argentina