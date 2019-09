Higuaín contó por qué erró el gol ante Alemania

El "Pipita" Gonzalo Higuaín se inició en River y no descarta terminar su carrera allí apenas termine su contrato de dos años más con la Juventus de Italia, según dejó traslucir al reconocer que no le cierra "las puertas" al club de Núñez.

A la hora de hablar del seleccionado argentino, el delantero fue consultado por la jugada que lo tuvo como protagonista en la final del Mundial de 2014 ante Alemania. Fue cuando quedó mano a mano con el arquero Neuer en una situación muy clara de gol que definió defectuosamente.

"Fue una jugada claramente inesperada... me tocó estar ahí y lamentablemente no se pudo dar. Creo que la decisión que quise concretar fue lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo".

Gonzalo Higuaín se refirió a la oportunidad desperdiciada en la final de Brasil 2014 ante Alemania y cómo la encararía ahora.

La Argentina buscaba ganar el Mundial después de 28 años y estaba a un paso. Esa jugada, al igual que otra muy clara que erró Rodrigo Palacio, quedó en la memoria de todos. Higuaín detalló: "Me agarra saliendo y de espalda. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente. Quizás se ve más fácil de lo que era, pero ya pasó y hay que mirar hacia adelante".