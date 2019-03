Hernández: "Esto es algo que pocos humanos pueden vivir"

El entrenador de la Selección argentina de básquet, Sergio Hernández, habló del homenaje que le realizará San Antonio Spurs esta noche a Emanuel Ginobili, al retirar para siempre la camiseta número 20 con la que brilló durante 16 años en la NBA.

En diálogo con TyC Sports, Hernández analizó que "esto o es casual. Todos quisiéramos estar en su lugar, creo. No por el retiro de su camiseta, sino porque la casa en la que estuvo 16 años le hace semejante homenaje al momento de irse... ¿Viste? Es algo que pocos seres humanos, en cualquier ambiente de la vida, van a poder vivir".

Al ser consultado sobre si Ginobili es el deportista más importante de la historia de nuestro país, el Oveja no quiso entrar en comparaciones ni ser injusto con otras figuras: "Es un juego en el que no trato de entrar porque ¿cómo medís a un Vilas que fue casi el número uno, a Fangio que ganó cinco títulos mundiales, a un Maradona o a un Messi que ya no sabe qué más tiene que hacer porque siempre le pedimos algo más? Me parece que Manu es un enorme deportista no sólo de Argentina, sino de todo el mundo. Sería injusto para él y los otros compararlos".

Por último, Hernández destacó las cualidades que le permitieron a Ginobili no sólo llegar a la NBA, sino también afirmarse y terminar siendo una figura indiscutible. "Supo llevar todo lo que era a la NBA con la determinación que siempre lo caracterizó. Eso de decir: 'Yo soy ésto y voy a hacer ésto. Voy a seguir las reglas, a ser respetuoso pero todo a mi manera, a la manera Emanuel Ginóbili'. Los humanos normales a veces, con tal de llegar y mantenernos en el lugar soñado, cuidamos la sillita y no queremos cometer errores. Él se animó a más y dobló la apuesta. Llegó a ese lugar e hizo cosas que supuestamente no se hacían, desde el temperamento, su liderazgo y hasta en el juego con el euro-step, que es su marca registrada", concluyó el Oveja.