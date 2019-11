Tras su paso por Banfield, Hernán Crespo está sin trabajo pero es seguido de cerca por varios equipos, entre ellos San Lorenzo, donde el propio Marcelo Tinelli aseguró que es un técnico que interesa, y anoche le consultaron qué haría si lo llaman de Boca.

En el programa NET, de Fox Sports, a Crespo le preguntaron qué pasaría si recibe un llamado del mánager de Boca, Nicolás Burdisso, con quien lo une una amistad de su paso por el Inter y la Selección.

"Le diría: 'Nico, dejate de hinchar las bolas'", comenzó diciendo Valdanito entre risas, pero luego fue más allá y sorprendió: "Más allá de los nombres hay que respetar los proyectos y escuchar. Después podés decir me gusta, no me gusta. Nico es un amigazo, seguramente lo voy a escuchar, pero qué voy a decidir me pone en un problemón".

"SI ME LLAMARA BURDISSO, LO ESCUCHO, PERO ME PONE EN UN PROBLEMÓN"#NETxFOX | Hernán Crespo afirmó que si su amigo, mánager de Boca, lo contacta, escucharía la propuesta, pero se le complicaría aceptar por su pasado en River. @NETxFOX pic.twitter.com/IKRDfQX1Uj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 14, 2019

Hernán Crespo se formó como futbolista en River Plate y fue pieza clave del equipo de Ramón Díaz que ganó la Copa Libertadores en 1996 y su figura siempre estuvo vinculada al Millonario.