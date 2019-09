Heinze: "Me encanta verlo emocionado a Maradona"

El DT de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, expresó su satisfacción hoy por el retorno de Diego Maradona al fútbol argentino, ahora como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Me da mucha felicidad por él, por todo lo que nos dio. Me encanta verlo emocionado y dentro de una cancha. Ahí lo quiero ver", indicó Heinze en conferencia de prensa desde la Villa Olímpica de Vélez.

"Diego es Diego. Lo que genera. No hay otra persona en el mundo. Al fútbol argentino le hace muy bien. Diego nos ha transmitido tanto dentro de una cancha, que lo único que quiero es que sea feliz. Quiero que trabaje y disfrute el fútbol. Me gustaría que la gente se ponga de pie y lo aplauda en todos los estadios", agregó.

Por otra parte, Heinze se refirió a la renovación del contrato del juvenil Thiago Almada. "Sabía que firmaba hoy. Le pregunté si estaba feliz y me dijo que estaba muy feliz. Quiero que se arregle todo esto y él esté bien", dijo el "Gringo".

Almada, de 18 años, firmó contrato hasta junio de 2023 en el salón de presidencia del club en compañía del presidente velezano, Sergio Rapisarda.

El nuevo convenio acordó las siguientes cláusulas de rescisión: 19 millones de euros hasta el 31 de enero de 2020: 22 millones de euros hasta el 31 de agosto de 2020; y 25 millones de euros hasta el final del contrato.

De cara al partido del próximo lunes ante Atlético Tucumán como local, por la sexta fecha de la Superliga, Heinze no confirmó el equipo. "Nos quedan tres días para definirlo, estoy viendo cosas. Todavía no lo pensé, solamente estoy enfocado en entrenar a todos los jugadores y a las ideas que uno tiene", aseguró el ex defensor de Manchester United de Inglaterra.

Vélez, con siete puntos en la Superliga, jugará ante Atlético Tucumán por la sexta fecha el próximo lunes desde las 21.10.