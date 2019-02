Heinze le apuntó al árbitro y dejó una perlita

El técnico de Vélez, Gabriel Heinze, no pudo evitar este viernes referirse al arbitraje de Hernán Mastrángelo después del 1-1 frente a Huracán en Parque Patricios.

"Es muy jodido jugar cuando te condicionan muchas cosas, el árbitro... Uno defiende a sus jugadores de las injusticias que ve. Ya pasó, que haga él su (examen de) conciencia a ver cómo estuvo y nada más. Uno está ahí y lo que hace es defender a los jugadores, los tenía que defender por todas las cosas, para mí injustas, les han cometido a ellos", se quejó el Gringo.

Al ser consultado sobre el objetivo de clasificar a algún certamen internacional, el entrenador dio su parecer y sobre el final metió una frase muy sugestiva sobre su continuidad: "Veremos hasta el final. Hoy disfruto muchísimo de esto. Cuando estos chicos me dan estas cosas, también en los entrenamientos, los disfruto. Por la institución, estos jugadores y la gente sería algo muy lindo. Pero yo personalmente, en lo único que pienso es en poder darle toda la información al que viene, ir partido a partido, porque no tengo otra forma de pensar ". Pese a esas palabras, no hubo repregunta.

Después, ahondó sobre su malestar. "Contra River también me quedé mal porque tuvimos chances muy claras. Se lo dije a los chicos, lo más importante es merecer cosas, el merecimiento a veces lo tenés enseguida, mañana, pasado, o en esta profesión capaz que no llega, pero lo importante es merecer cosas". Y agregó después: "Lo que más me molestó es que condiciona a un equipo. Situaciones o jugada tras jugada. Yo les decía que es para los dos iguales, aunque se equivoque, tiene que ser para los dos".

Por último, destacó: "Me gustó la personalidad que tienen estos chicos en estos partidos. Se jugó bien, cuando no se pudo se supo jugar mal. Nos ganan (SIC) por cosas que el rival no hace colectivamente, sino que son aisladas".