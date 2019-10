Heinze, categórico sobre el supuesto interés de Boca

Ante la posible salida de Gustavo Alfaro de Boca, en el Xeneize suenan varios nombres para sucederlo y uno que tendría mucha aceptación es del Gabriel Heinze, quien viene realizando un gran trabajo al frente de Vélez.

¿QUEDÓ CLARO? "Yo estoy en Vélez", la tajante respuesta de Gabriel Heinze cuando le consultaron si tuvo contactos con la dirigencia de Boca

Ante esto, no dejó dudas: "¿Si tuve un llamado o un contacto de quién? ¿Dirigencia de quién? No entiendo la pregunta, ¿cómo voy a tener un contacto si estoy trabajando en Vélez?".

Y agregó: "Mis actos son claros, yo estoy en Vélez. Como siempre dije, ahora terminaré, me sentaré, hablar y daré mi forma de pensar. Me dirán por qué camino debe ir el club y después tomaremos una decisión".

¿LE OFRECIERON A TEVEZ? Gabriel Heinze y su respuesta cuando le preguntaron si alguien ofreció a Tevez para jugar en Vélez. ¿El Apache es el jugador indicado para El Fortín?

Además, le consultaron si había recibido ofrecimientos por Carlitos, el DT del Fortín fue contundente: "¿Quién me va a preguntar? ¿Si alguien ha acercado a Carlos a Vélez? No, nadie me ha preguntado. No tengo ni idea sobre eso".