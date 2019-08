Heinze apuntó contra el presidente de Vélez

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, cuestionó anoche al presidente del club, Sergio Rapisarda, por la venta del mediocapista Nicolás Domínguez al Bologna de la Serie A de Italia.

El "Gringo" no pudo contar con el futbolista en la victoria ante Estudiantes de La Plata de visitante y se molestó por los trastornos que le ocasionó al equipo.

"Yo entrené con Domínguez hasta ayer, así que tuvimos que improvisar un poco. Me enteré que se iba el mismo día", lamentó.

"No comparto para nada la forma de nuestro presidente en hacer estas cosas, pero uno tiene que acostumbrarse a esto. No comparto algunas formas y tengo que hablar para que no pasen más, no me gustó lo que pasó", admitió el entrenador después del partido en el estadio Ciudad de La Plata.

Domínguez, de 21 años, viajó a Italia para firmar contrato por cinco temporadas con su nuevo club, que pagará 9,5 por el 75 % de su ficha.

El jugador, que seguirá en Vélez hasta fin de año, partirá desde Bologna rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, para integrarse al seleccionado argentino que jugará amistosos en la próxima doble fecha FIFA.

Por otra parte, Heinze negó que el insólito cambio del paraguayo Cristian Núñez, que jugó apenas ocho minutos frente a Estudiantes, haya sido por una supuesta mala inclusión.

"No sé de dónde sacaron lo de la lista. Siempre estuvo con nosotros y obviamente podía jugar. Ellos pusieron un nueve que hace mucho daño y Núñez estaba de más ahí, tenía que poner a alguien que pudiera seguirlo", justificó.

El paraguayo ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Agustín Bouzat y ocho minutos más tarde salió por Damián Fernández.