Handre Pollard calibra su pie pensando en los nipones

El apertura de los Springboks, Handre Pollard, está listo para el partido contra los Brave Blossoms. En el último turno del domingo, Sudáfrica enfrentará a los dueños de casa en el Tokyo Stadium y el número 10 quiere terminar con el sueño local, ajustando su pie a la hora de los envíos a los postes.

El jugador de 25 años, que superó al histórico Percy Montgomery como goleador de su equipo en la historia de las RWC, estuvo practicando patada el viernes por la noche, en la lluviosa jornada de Tokio, ya sea con kicks de juego como los envíos a los postes. Ahora su plan es el de terminar con las esperanzas japonesas ya sea mediante penales o drops.

"No voy a contar ningún secreto ni hablaré del plan de juego, pero en estos partidos todos sabemos la historia y la importancia que tienen los penales en una RWC", dijo. "No hay mucho secreto igual, son importantes pero intentaremos jugar nuestro mejor rugby. Todo depende de cómo transcurra el partido".

"Siempre estoy listo si me precisan para los penales, no es algo que voy a forzar. Pero si se me presenta la posibilidad lo haré. Cualquier punto que se pueda sumar ya sea de a tres, cinco o siete siempre es importante", cerró.