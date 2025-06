Gustavo Alfaro graficó el buen presente de Paraguay y con una cita a Cortázar: "Andaban sin buscarse, pero..."

"Después de mi experiencia en Boca, necesitaba algo como lo de Ecuador y tal vez Ecuador estaba necesitando algo como lo mío, por eso fluyó en la manera en la que fluyó. Me sentí tan en plenitud porque las vivencias fueron muy fuertes, y aquí me pasa lo mismo", comenzó a exponer el entrenador al ser consultado por el buen presente de la Albirroja.

"Acá me tocó un proceso totalmente diferente, pero con una selección que venía herida, una selección que venía más asociada a las desilusiones, a los golpes y a los sin sabores que a los momentos agradables. Entonces yo entendí que el dolor era el punto de partida, que las cicatrices eran el punto de partida. Me ha tocado en mi vida que me vaya bien, regular o mal", cerró finalmente su reflexión Alfaro.