Gustavo Alfaro, caliente contra el VAR

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro remarcó anoche que el penal que marró en el instante final del partido ante Athlético Paranaense el argentino Marco Ruben "no fue falta bajo ningún punto de vista", y sostuvo que asumía la "responsabilidad" de sus dichos.

"Y yo asumo la responsabilidad de decir que esa jugada no fue penal, porque lo que ví en la cancha después lo ratifiqué por televisión. Ni Emmanuel Mas ni Esteban Andrada lo tocaron a Rony. Pero creo que con el VAR y esta forma de coordinarlo, se puede perjudicar a cualquiera, a favor y en contra, y es injusto", estimó Alfaro.

"De todas formas no me tengo que meter en batallas que no tengo que dar, porque no se trata de atacar al VAR, pero sí exijo que que se trabaje eficientemente, ya que en la charla que nos dio la gente de la Conmebol les dijimos con mucho respeto que nos precisaran en determinadas jugadas si él que resolvía era el árbitro dentro de la cancha o los que están afuera", advirtió.

Boca venció por 1 a 0 a los brasileños en Curitiba y se posicionó ventajosamente de cara a la revancha del próximo miércoles a las 21.30 en la Bombonera, registrando un triunfo en este país que no obtenía desde la Libertadores de 2012 (2-1 a Fluminense en Río de Janeiro).

"Los muchachos hicieron un gran partido, muy concentrados, porque sabíamos que estábamos ante un compromiso muy complejo por la experiencia que tuvimos con ellos en la fase de grupos", recordó.

"Boca hizo un partido maduro, con todos los jugadores atentos, y creo que el triunfo, pese al penal del final, fue merecido. Y en ese punto quiero marcar como un punto muy alto a Paolo Goltz porque fue el primer partido que jugó en la temporada y le dio mucha solidez a la defensa", destacó.

Claro que los flashes apuntaron a la figura de la cancha, el debutante y autor del gol, Alexis Mac Allister, de quien dijo que su "ubicación sobre la banda izquierda le dio juego y recuperación al equipo, realizando un muy buen trabajo contra un lateral de mucha proyección como Jonathan".

"Y también fue valiosa la presión que ejerció en la mitad de la cancha Nicolás Capaldo, pero la solidez del equipo en general fue muy importante para sostener a Boca siempre en partido", enfatizó.

"Nosotros pusimos un mediocampo combativo, pero eso no significó que resignáramos en el aspecto ofensivo, porque el triunfo lo buscamos siempre. Es que en esta fase de Libertadores todo está muy parejo y la verdad que está cincuenta y cincuenta para todos, porque acá están compitiendo equipos muy importantes y las clasificaciones se irán definiendo por detalles", destacó.

Y sobre la inminente llegada del italiano Danielle De Rossi, apuntó finalmente que el puede "jugar de centrocampista como lo hace Iván Marcone, así que cuando llegue en las próximas horas se verá como está físicamente para insertarlo en el grupo lo mismo que a Eduardo Salvio, y que puedan competir con sus compañeros por esta ilusión", finalizó.