Griezmann: "Le debo muchísimo a Simeone y lo quiero mucho"

El delantero francés del FC Barcelona Antoine Griezmann reiteró que está "tranquilo" sobre el conflicto que puede haber con el Atlético de Madrid sobre su traspaso y devolvió los elogios a Diego Pablo Simeone, al tiempo que no quiso hablar de una posible llegada de Neymar, dejando claro que tienen a jugadores "importantes" como Dembélé, Coutinho y Malcom.

"Estoy muy contento de estar aquí en este club. Yo lo hice lo mejor posible de cara al 'Cholo', mis excompañeros y club para salir bien y son temas de ellos. Estoy muy tranquilo y lo único que me importa es empezar a jugar con el Barça, que es lo más importante para mí", afirmó Griezmann en rueda de prensa en Tokio, donde está concentrado el equipo catalán.

El internacional confesó que ha escuchado que la RFEF le pueda abrir expediente por su fichaje por el Barça, pero que no está inquieto. "Lo di todo en el Atlético y siempre fui de cara. Estoy tranquilo y sé como hice las cosas", zanjó.

De todos modos, Simeone ya indicó hace unos días su agradecimiento al francés. "Mi relación con el 'Cholo' es más que de entrenador-jugador, es más de familia. Me llevo muy bien con él y para mí ha sido alguien muy importante en el campo y también en mi vida privada. Le debo muchísimo y lo quiero mucho, seguro que la nuestra será una relación que durará tras nuestra carrera deportiva", expresó.

Griezmann, que tiene "muchas ganas" de debutar con su nueva camiseta, confesó que Leo Messi no se ha puesto en contacto con él, pero sí Luis Suárez. "Me dio la bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí, el grupo me ha recibido muy bien y estoy muy contento de compartir vestuario con ellos, ojalá les pueda ayudar lo mejor posible", señaló.

"No hemos hablado del tema de Neymar. Es un grandísimo jugador, ha tenido lesiones importantes, pero tiene un nivel increíble y puede pasar muchas cosas. Pero tenemos a Dembélé, Coutinho y Malcom, que son importantes para nosotros y que esperemos que estén bien y con confianza para luchar por todos los objetivos", subrayó sobre una posible vuelta del brasileño.

Finalmente, sabe que el Atlético y el Barça cuentan con "dos formas diferentes de atacar". "En el Atlético es una más rápida y la de aquí es con mucha paciencia, pero me voy a adaptar como hice en el Atlético. El del Barça es un juego que me gusta y sé que puedo aportar varias cosas, y no es ningún problema correr hacia atrás o hacia adelante", apuntó.