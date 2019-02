Gran triunfo de Argentina XV sobre EEUU

Argentina XV superó a Estados Unidos 45-14 por la segunda fecha del Americas Rugby Championship. De esta forma, el elenco comandado por Ignacio Fernández Lobbe suma diez puntos en dos presentaciones y es líder del certamen.

En un Marabunta Rugby Club repleto, Argentina XV impuso condiciones desde el minuto cero, cuando la velocidad de Julián Domínguez fue más que la defensa estadounidense y, tras un buen pase, le cedió el try a Santiago Carreras para quebrar el cero antes de llegar al minuto.

Seis más tarde, y dando cuentas de la intensidad con la que jugaron y se lo tomaron este partido los argentinos, Lucas Favre apoyó luego de un excelente pasamanos que tuvo como gran protagonista a Nicolás Solveyra quebrando línea.

Entre ese momento y el water break, el encuentro tuvo un bajón pronunciado en su dinámica. Desde ese momento Estados Unidos intentó mostrar un poco de su repertorio pero resultaría infructuoso. Argentina XV retomó las riendas del partido y no debió pasar demasiaro tiempo para que Gaspar Baldunciel apoye el tercer try del partido para estirar las diferencias a 21-0.

El partido tuvo un quiebre marcado a partir de una jugada que finalizó con tarjeta roja para el estadounidense Paul Lasike a los 30' de juego. Matías Osadczuk no lo liberó pero el estadounidense no lo toleró y le aplicó un pisotón que, post TMO, derivó en la expulsión para el centro.

En el segundo tiempo Argentina XV bajó las revoluciones y reguló a placer, hasta que Santiago Carreras cambió de marcha para anotarse su segundo try. Minutos más tarde otro de los velocistas del partido, Julián Domínguez, hizo todo para que ahora sí Felipe Ezcurra disfrute de su propio try y convierta en paliza lo que en papeles era el partido más complejo del torneo.

Para coronar la goleada, Lautaro Bávaro le bajó la persiana al marcador y la gente que llenó Marabunta Rugby se fue con la panza llena de tries. Buen trabajo de Argentina XV.

Síntesis

Argentina XV (45): 1- Nicolás Solveyra, 2- Gaspar Baldunciel, 3- Lucas Favre, 4- Jerónimo Ureta, 5- Franco Molina, 6- Francisco Gorrissen, 7- Lautaro Bavaro (C), 8- Nicolás Sbrocco, 9- Felipe Ezcurra, 10- Martín Elías, 11- Julián Domínguez, 12- Lucas Mensa, 13- Agustín Segura, 14- Matías Osadczuk, 15- Santiago Carreras.

Ingresaron: PT 20' Santiago Portillo por Nicolás Sbrocco. ST 1' Santiago García Botta por Nicolás Solveyra, 15' Benito Ortiz de Rozas por Franco Molina, 17' Teo Castiglioni por Martín Elías, Axel Zapata por Gaspar Baldunciel, Marco Ciccioli por Lucas Favre y Facundo Cordero por Agustín Segura, 20' Gregorio del Prete por Felipe Ezcurra.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Estados Unidos XV (14): 1. Titi Lamositele, 2. Joe Taufete'e, 3. Dino Waldren, 4. Greg Peterson, 5. Nick Civetta, 6. John Quill, 7. Hanco Germishuys, 8. Cam Dolan, 9. Shaun Davies, 10. AJ MacGinty, 11. Marcel Brache (C), 12. Paul Lasike, 13. Bryce Campbell, 14. Gannon Moore, 15. Will Magie.

Ingresaron: 17' James Hilterbrand por Joe Taufete'e, Nate Brakeley por Greg Peterson, Chance Wenglewski por Titi Lamositele, Ruben de Haas por Shaun Davies, Dylan Audsley por Gannon Moore.

Suplentes: 18- Paul Mullen, 20- Tevita Tameilau, 22- Tadhd Leader.

Entrenador: Gary Cold.

Puntos en el PT: 1' Try de Santiago Carreras convertido por Martín Elías (ARG XV), 7' try de Lucas Favre convertido por Martín Elías (ARG XV), 28' try de Gaspar Baldunciel convertido por Martín Elías (ARG XV).

Resultado parcial: Argentina XV 21-0 Estados Unidos.

Puntos en el ST: 6' Try de Santiago Carreras (ARG XV), 14' try de Felipe Ezcurra convertido por Martín Elías (ARG XV), 16' try de Julián Domínguez convertido por Martín Elías (ARG XV). 33' try de Lautaro Bávaro (ARG XV), 37' try penal (EEUU), 39' try de Dylan Audsley convertido por él mismo (EEUU).

Amonestados: 10' John Quill (EEUU) y Lucas Mensa (ARG XV), 37' Jerónimo Ureta (ARG XV).

Expulsados: 30' Paul Lasike (EEUU).

Estadio: Marabunta Rugby.

