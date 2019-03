Gorosito: "Scaloni se tendría que haber ido con Sampaoli

Mientras continúa en la lucha por lograr la permanencia, el entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, opinó sobre el presente de la Selección Argentina y se manifestó en contra del proceso de Lionel Scaloni, a quien criticó por no haberse ido junto con Jorge Sampaoli.

“Es ilógico que dirija un tipo que nunca lo hizo. Ojalá le vaya bien, seguramente le habrán visto una capacidad para llegar ahí. Éticamente está mal, se tendría que haber ido con Sampaoli. Al fútbol se le exige normalidad cuando acá nada es lógico. Nadie trabaja a futuro, los argentinos somos el problema que no podemos trabajar a 20-30 años”, declaró Gorosito en un mano a mano con Líbero.

Y sobre la cantidad de jugadores que pasaron durante los ocho partidos de Scaloni al mando del combinado albiceleste, con el que lleva cinco triunfos, un empate y dos derrotas, el ex San Lorenzo disparó: “Tenemos que tener una identidad y defenderla. Una base de jugadores o una columna que te la dé. Después podes ir cambiando uno o dos, pero no podes hacerlo siempre. Se reclama que no hay tiene tiempo de trabajo y esto es peor. Lo más lógico es repetir entre los que elijas y automatizar movimientos. Al que es bien de Selección le basta con dos o tres conceptos".

“Siento debilidad por Lionel Messi, entonces por ahí no soy imparcial. Lo vi jugar muy mal contra Croacia y después en mi vida lo vi jugar mal. ¿Cómo nos va a hacer mal el mejor del mundo y de la historia? Lio tiene un amor por Argentina que tiene dos días libres y se viene a Rosario en un avión privado con la familia. Es desesperación que tiene. Ni bien tiene un parate o se lesiona enseguida viene para acá. Te da rabia que lo maltraten tanto”.

Por último, Gorosito consideró que todavía no era el momento para el regreso de la Pulga. “Lo que haría sería conformar un equipo y una vez que está todo aceitado, ponerlo a Messi. Que él venga y se sienta cómodo, contento y que se la den redondita. Que no la tenga que ir a buscar atrás y gambetear a ocho para llegar porque le produce mucho desgaste, insatisfacción y decepción”.