Gorosito: "No soy el mejor entrenador porque salí campeón"

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, dijo que no se siente "mejor entrenador por haber salido campeón, porque el mérito es todo de los jugadores", tras la final de la Copa de la Superliga en la que su equipo derrotó por 2 a 0 a Boca Juniors, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

"ESTÁN CASI TODOS LOS JUGADORES ARREGLADOS DE PALABRA PARA QUE SIGAN"#CopaSuperligaxFOX - Pipo Gorosito se animó a hablar de lo que se viene para el Matador. pic.twitter.com/G7WfMhLByh — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de junio de 2019

"Es una gran emoción y estoy feliz por esta alegría del grupo. Todos son muy buenos pibes y merecen ser campeones", indicó "Pipo", tras alcanzar el primer titulo en su vasta carrera como director técnico.

"Sabíamos que si hacíamos cuatro toques seguidos se nos iba a abrir el arco, y por suerte llegó en el primer tiempo, pero en el segundo nos quedamos muy atrás. Aunque lo importante era ganar y se ganó", aseguró Gorosito, de 55 años.

"EL SOBRETODO ES 'CARINA'... NO ES PARA REGALAR"#JuegoSagradoFOX - Pipo Gorosito se negó a regalar la prenda que lo acompañó en la consagración de Tigre. pic.twitter.com/HvYie5VbIa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 3 de junio de 2019

"Pipo" también criticó el sistema de descenso del fútbol argentino. "Es otro de los inventos argentinos. Todo se hace para sacar ventaja. El promedio se hizo para beneficiar a los poderosos. Pero todo está así, el país está así, todo es para los poderosos", se lamentó el conductor del "Matador".

Sobre el armado del equipo para la próximo temporada, Gorosito dijo: “Según lo que me dijo la comisión directiva están casi todos los muchachos arreglados de palabra. Después, es lógico que los Lucas, Janson y Menossi, se tengan que ir para generar ingresos con los que mantener a los otros muchachos. Esperemos que se pueda cumplir”.

Por su parte, el defensor central Néstor Moiraghi manifestó que este fue "el partido" de su vida. "Haber descendido y hoy salir campeón es algo increíble. Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero por esa cosas nos fuimos al descenso: Son muchas sensaciones encontradas", remarcó.

El también defensor central Gerardo Alcoba afirmó que "esta final representaba un gran desafío personal por jugar con una rodilla infiltrada, por ganarle a uno de los favoritos, pero fue merecido porque el equipo estaba jugando bien. Fuimos justos ganadores en todas las llaves. Y en cuanto a Gorosito, es un tipo muy claro en lo que quiere, nos respeta y nos dio mucha confianza. Por eso no llegamos a esta final por casualidad", indicó el futbolista uruguayo.

A su vez, el arquero del vencedor, Gonzalo Marinelli, aseguró no reconocer si había sido una de las figuras de la final, "porque todo el equipo hizo un gran esfuerzo. El partido se dio así y lo resolvimos en el primer tiempo. Después se juega como una final, a todo o nada, y no hay nada más que decir".

Y finalmente Walter Montillo, el gran referente que tiene este equipo tigrense, reveló que le pidió "disculpas a Julio Buffarini por el golpe que lo sacó de la cancha. No fue intencional ya que no soy de ir fuerte y, de hecho, nunca me expulsaron". El cordobés sufrió un esguince de rodilla derecha y quedó en duda su retorno a la pretemporada que Boca realizará en Cardales desde el 17 de junio.