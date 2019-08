Gonzalo Bertranou tuvo hace varios meses una lesión en su hombro en un entrenamiento con Los Jaguares, se operó e inmediatamente inició su recuperación para volver a las canchas. El medio scrum mendocino hasta ese momento era el titular en Los Pumas y en Los Jaguares. Volvió hace unas semanas y disputó varios partidos con Los Jaguares XV y luego ingresó en los últimos dos partidos de la Selección argentina ante Sudáfrica.

Bertranou volvió de una seria lesión pero no llegó al Mundial.

El entrenador Mario Ledesma dio la lista definitiva para el Mundial de Japón a jugarse a partir del 20 de septiembre y no lo incluyó, eligió en su puesto a Tomás Cubelli y Felipe Ezcurra y comentó que "Gonzalo no llegaba al 100%". En fin, gustos y negociaciones entre los entrenadores, sólo lo saben ellos.

Luego de saber que quedaba afuera del Mundial, el mendocino expresó sus sensaciones en su cuenta de Instragram.

"Se me parte el corazón y se me caen las lágrimas como un bebé. Ponerme la camiseta de Los Pumas es lo más grande que me pasó", dijo el mendocino, quien recibió el apoyo de sus familiares, amigos y seguidores.