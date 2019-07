Goles argentinos en la MLS

Los argentinos Maximiliano Moralez, de New York City, y Nicolás Gaitán, en Chicago Fire, convirtieron goles anoche en los triunfos de sus equipos en el marco de 20ma. fecha del torneo de fútbol de Estados Unidos (MLS).

Moralez (ex Racing y Vélez) abrió el marcador en la victoria de New York City por 3 a 0 ante Seattle Sounders, mientras que los otros tantos los anotaron el paraguayo Jesús Medina y el ghanés Ebenezer Ofori.

En tanto, Gaitán (ex Boca) convirtió en la goleada de Chicago Fire por 5 a 1 ante Atlanta United en el SeatGeek Stadium de Illinois.

En Atlanta, actual campeón, jugaron los también argentinos Leandro González Pirez (ex River, Tigre y Estudiantes), Franco Escobar (ex Newell's) y Gonzalo Martínez (ex Huracán y River).

San José Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda y con Daniel Vega (ex Nueva Chicago y River) en el arco, perdió de visitante ante Minnesita United por 3 a 1; y Houston Dynamo, con los argentinos Matías Vera (ex San Lorenzo y Nueva Chicago) y Tomás Martínez (ex River), goleó a New York Red Bulls por 4-0.

Otros resultados: Orlando City 1-Philadelphia Union 3 , Kansas City 1-Los Angeles 5 y Real Sal Like 1-Columbus Crew 0.

Esta noche jugarán Colorados Rapids-New England Patriots, FC Dallas-DC United y LA Galaxy (dirigido por Guillermo Barros Schelotto)-Toronto.

En la Conferencia Este el puntero es Philadelphia Union con 35 unidades, seguido por DC United con 31 y Montreal Impact con 30; mientras que en la Oeste Los Angeles tiene 40 unidades, ubicándose luego LA Galaxy con 31 y Seattle Sounders con 29.