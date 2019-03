La arquera de Platense Joaquina Rodríguez Palma, que jugaba por primera vez en Primera, ejecutó un tiro libre que terminó en el ángulo del arco de El Porvenir y sirvió para que su equipo gane 4-2.

"Esto de patear tiros libres empezó como un chiste en el partido de Reserva contra Vélez. Le pegaba bien y el técnico me animó para hacerlo acá. Me tenía confianza. Me dio la confianza y el apoyo", contó Rodríguez Palma tras el encuentro.