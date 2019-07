Gol y asistencia del Pity Martínez para el triunfo del Atlanta United

Un gol y una asistencia de Gonzalo "Pity" Martínez (ex River Plate) permitió que hoy Atlanta United venciera de local por 2-0 a DC United en la MLS estadounidense y se colocó en el segundo lugar de la Conferencia Este del país norteamericano.

Martínez ingresó a los 19 minutos de la segunda etapa, marcó de cabeza a los 39m y asistió al venezolano Josef Martínez a los 47m ST.

Did Pity Martinez just take all three points for @ATLUTD? #ATLvDC pic.twitter.com/GloQfl6Ssr — Major League Soccer (@MLS) July 21, 2019

También jugaron Leandro González Pirez (ex River Plate), Franco Escobar (ex Newell's Old Boys de Rosario) y Eric Remedi (ex Banfield).

En DC United integraron el once inicial Leonardo Jara (ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors), Luciano Acosta (ex Boca Juniors) y Lucas Rodríguez (ex Estudiantes de La Plata).

Con este resultado, Atlanta United llegó a los 36 puntos y se ubica en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS, por debajo del líder, Philadelphia United, que cuenta con 39 unidades.