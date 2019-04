Godoy Cruz visita al urgido Belgrano soñando con la Sudamericana

Godoy Cruz Antonio Tomba se despide de la Superliga 2018/19 visitando a un necesitado Belgrano de Córdoba, con el objetivo de ganar para buscar la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, aunque lo hará con mayoría de suplentes.

El Pirata cordobés será local en su estadio del barrio Alberdi a partir de las 15.15 con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de las señales de cable TNT y TNT Sports.

El DT del Tomba, Lucas Bernardi, concentró a 27 jugadores debido a que el martes jugará en Asunción ante Olimpia, por el Grupo C de la Copa Libertadores de América, donde todavía no ha podido ganar y registra tres empates al hilo.

Bernardi tiene definido que jugará con una formación suplente, similar a la que venció a Patronato el fin de semana pasado.

Para ingresar a la próxima Copa Sudamericana de manera directa, Godoy Cruz está obligado a ganar esta tarde y esperar a que sus competidores directos no sumen de a tres. El Tomba suma 32 puntos y se ubica 14º, mientras que el noveno, el último que entra, es Lanús con 34. En el medio están Talleres, Aldosivi y Tigre, con 33, y Huracán, también con 32.

De todas maneras, el Expreso buscará quedar lo mejor posicionado posible ya que, si no logra la clasificación hoy, estará atento a los cupos que se liberen con la Copa de la Superliga y la Copa Argentina, que también otorgan pases para las competencias internacionales.

Belgrano es el más comprometido de los cuatro equipos que luchan por no bajar a la B Nacional, categoría a la que descendió hace dos fines de semana San Martín de Tucumán.

Los cordobeses no pueden salvarse del descenso este fin de semana, la única posibilidad que tienen es forzar un desempate, aunque primero deben ganarle a Godoy Cruz y además deberán esperar que Patronato no sume ningún punto en su casa ante Argentinos Juniors, que Tigre no supere a River en el Monumental, y que San Martín de San Juan no le gane como local a Talleres.

Es decir que si se dan esa serie de resultados, la única chance que le quedaría al Pirata es jugar un desempate ante Patronato, siendo el equipo entrerriano el único que depende de sí mismo, ya que con ganarle a Argentinos se asegurará la permanencia.

Probables formaciones

Belgrano: César Rigamonti; Juan Patiño, Marcelo Herrera, Matías Nani y Christian Almeida; Federico Lértora; Mauricio Cuero, Marcelo Meli, Maximiliano Lugo y Cristian Techera; Diego Mendoza o Gonzalo Lencina. DT: Diego Osella.

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Nahuel Arena, Brian Alférez, Facundo Rodríguez y Agustín Aleo; Agustín Verdugo, Hernán Bernardello, Iván Smith y Diego Sosa; Victorio Ramis y Miguel Merentiel. DT: Lucas Bernardi.

Árbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Belgrano de Córdoba.

Hora de inicio: 15.15.

TV: TNT y TNT Sports.