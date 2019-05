Godoy Cruz va por la clasificación a los octavos de la Copa Libertadores

Godoy Cruz afrontará esta tarde la gran chance de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba a Universidad de Concepción, de Chile, por el Grupo C. El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, desde las 19.15, con el arbitraje del brasileño Wilson Sampaio y televisación por parte de Fox Sports.

El equipo Lucas Bernardi puede clasificar ganando o empatando. Si iguala haría valer un mejor saldo de goles de +1 contra -1 de los chilenos y sólo quedaría afuera si los peruanos le ganan a Olimpia en Asunción (juegan en el mismo horario) por más de cinco goles, un resultado por demás improbable.

En la primera rueda del grupo Godoy Cruz igualó sin goles en Chile y ahora deberá hacer prevalecer la localía, buscando dale una alegría a su gente tras quedar fuera de la Copa de la Superliga el fin de semana pasado ante Boca.

Universidad está realizando una mala campaña en el torneo local ubicándose 13º con 11 unidades y cuenta en su plantel con los argentinos Cristian Muñoz (ex arquero de Sarmiento, Boca, Los Andes y Talleres), Germán Voboril (ex San Lorenzo y Racing), Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz y Sarmiento) y Guido Vadalá (ex Boca y Unión).

+ Probables formaciones +

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Angel González, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada y Fabián Henríquez; Velentín Burgoa y Juan Lucero. DT: Lucas Bernardi.

Universidad de Concepción: Cristian Muñoz; Germán Voboril, Hans Martínez, Guillermo Pacheco y Nicolás Orellana; Claudio Navarrete, Hugo Droguett y Fernando Cordero; Josepmir Balló; Patricio Rubio y Alejandro Camargo o Guido Vadalá. DT: Francisco Bozan.

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas.

Arbitro: Wilson Sampaio (Brasil).

Horario: 19.15.

Televisa: Fox Sports.