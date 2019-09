Godoy Cruz enfrenta a River soñando con el batacazo

Godoy Cruz Antonio Tomba, que no está pasando por un buen momento futbolístico y suma cinco derrotas en seis partidos disputados en la Superliga, enfrentará esta noche a River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores y semifinalista de la edición actual, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará en el estadio de Lanús a las 21.10, con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y televisado por TyC Sports.

El ganador de este partido jugará en los cuartos de final ante el vencedor de Almagro (de la Primera Nacional) y el ganador del cruce de octavos que jugarán etsta tarde Talleres y Banfield, en la cancha de Newell's.

El Tomba llega a este partido atravesando una crisis de resultados y presenta su peor inicio de temporada desde que está en Primera con un 17% de eficacia.

Godoy Cruz está anteúltimo con apenas tres unidades, producto de un triunfo (cuarta fecha de Superliga ante Estudiantes) y cinco derrotas, superando apenas a Gimnasia y Esgrima la Plata que tiene como estelar entrenador a Diego Maradona.

Para colmo el equipo que dirige Javier Patalano no contará con el lesionado goleador uruguayo Santiago Morro García (desgarrado), quien suma nada menos que 91 goles en el equipo cuyano y tampoco con su acompañante en la ofensiva Juan Brunetta y Juan Andrada, ambos con molestias musculares.

Por García irá Leandro Vella, por Brunetta el ex Arsenal de Sarandí Sebastián Lomonaco y Valentín Burgoa lo hará por Andrada.

Godoy Cruz eliminó en 32avos a Deportivo Armenio, y en 16avos superó con remates desde el punto penal a Huracán.

El rival del Expreso será nada menos que River, que ganó dos veces esta copa en 2016 y 2017, y vive un momento de esplendor de la mano del entrenador Marcelo Gallardo. Es campeón de América, tras vencer nada menos que a Boca en Madrid, semifinalista de la presente edición, volviendo a tener como adversario, a los "Xeneizes", y es el que mejor funcionamiento mostró en lo que va de la Superliga.

Naturalmente que no todo lo que desarrolla River en el campo de juego es superlativo y como muestra vale recordar el pasado Superclásico sin goles en Nuñez, cuando no pudo desentrañar el defensivo esquema de su tradicional adversario y no mostró respuestas.

No obstante, River asoma como el mejor equipo argentino, con momentos de un juego dinámico, ultraofensivo, con variantes y riqueza individual, y es claro candidato en esta Copa Argentina en la cual fueron eliminados Boca, San Lorenzo y Racing, quedando apenas Independiente como el otro grande y al que encontraría recién en la final.

River llegó a esta instancia al dejar en el camino a Argentino de Merlo (32avos) y dificultosamente a Gimnasia de Mendoza (16avos) en una definición con tiros desde el punto penal.

Hoy en Lanús River jugaría con la misma formación que goleó a Huracán 4-0 en Parque de los Patricios según lo que dejó vislumbrar Gallardo.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás De La Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Miguel Jacquet, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Agustín Manzur, Kevin Gutiérrez, Fabián Henríquez y Valentín Burgoa; Leandro Vella y Sebastián Lomónaco. DT: Javier Patalano.

Cancha: Lanús

Árbitro: Facundo Tello.

Horario: 21.10

Televisa: TyC Sports.