Gimnasia regresa a su casa tras el ascenso y comienza la fiesta del campeón

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División. Todo gracias a la gesta del plantel durante todo un año, coronada en la gran final ante Deportivo Madryn este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López. Fue empate 1-1 y definición por penales, para desatar la alegría del pueblo mensana. Allá, en el estadio; y acá, en la provincia, donde los hinchas que no viajaron celebraron en su cancha y en el Kilómetro 0.