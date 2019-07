Gimnasia presentó a su segundo refuerzo y espera por el tercero

Gimnasia y Esgrima continúa realizando la parte más fuerte de la pretemporada en Potrerillos, con la mente puesta, en principio, en el duelo ante River Plate por los 16avos de final de la Copa Argentina, que se jugará el 16 de julio en San Luis, y hoy anunció la llegada de su segundo refuerzo.

Se trata del volante Iván Ramírez, de 29 años, quien viene de jugar en la última temporada para Almagro, uno de los protagonistas del torneo de la B Nacional en el que obtuvieron el ascenso Arsenal y Central Córdoba.

Iván Ramírez.

Además, en las próximas horas podría cerrarse la llegada del defensor Renzo Vera, quien acaba de rescindir su contrato con Patronato de Paraná. En diálogo con el programa radial Dos de Punta, Vera confirmó que "estuvimos hablando y la verdad que está todo arreglado. Si Dios quiere salgo el sábado a la madrugada". Además, el defensor aseguró que Diego Pozo, actual DT del Lobo, "me convenció con su claridad, con sus ideas, me sedujo todo lo que me dijo así que nos iremos a Mendoza".

Cabe recordar que el primer refuerzo que sumó Gimnasia en esta pretemporada fue el defensor Brian Alferez, quien llegó desde Godoy Cruz Antonio Tomba.