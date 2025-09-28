Gimnasia empató, terminará líder la fecha y buscará la clasificación a la final en la última fecha

Gimnasia y Esgrima igualó ante Chacarita Juniors , en San Martín, 1 a 1, y no podrá definirse hoy su clasificación a la final por el primer ascenso a la Primera División, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional . De todas maneras, terminará primero la fecha y depende de si mismo para coronar su objetivo.

El Lobo sumó un sólo punto, pero no podrá ser alcanzado en esta jornada por Estudiantes de Río Cuarto que juega frente a Almirante Brown , a una fecha del final y ahora todo se difinirá en el Víctor Legrotaglie, ante Defensores de Belgrano, el próximo fin de semana.

Chaca empezó con todo el partido y generó dos chances claras en el comienzo que obligaron a dos intervenciones espectaculares de César Rigamonti . Tras ese envión inicial de los locales, Gimnasia se acomodó en el campo de juego y, a los 9 minutos, apareció Nicolás Ferreyra , que aprovechó un rebote y metió el primer tanto del partido para la visita.

A los 22, Rigamonti volvió a lucirse con una atajada fantástica para que el Lobo continúe arriba en el marcador, tras una buena contra del Funebrero, que pudo terminar en empate.

A partir del gol mensana, el conjunto de Ariel Broggi no encontró la pelota, Chacarita se vino con todo, manejó la pelota, pero casi no hizo daño en el arco de Rigamonti y, de esta manera, el Lobo mantuvo la ventaja y se fue al descanso con la diferencia a su favor.

Para el segundo tiempo, el DT blanquinegro acomodó algunas piezas y empezó mejor de lo que había terminado la primera mitad. A la cancha Lautaro Carreras, para armar una línea de tres centrales, e Ignacio Antonio, para darle aire al mediocampo. Salieron Fermín Antonini y Brian Andrada.

Pero con el correr de los minutos, se volvió a quedar, Chacarita presionó y tuvo su premio. A los 26, Ramiro Costa ganó arriba y con un gran cabezazo metió el empate.

Tras el gol de Chacarita el partido se rompió y los dos fueron a buscar el triunfo. Minutos después, Gimnasia tuvo una clarísima, con un tiro libre de Lencioni que se estrelló el travesaño.

De allí hasta el final, el local presionó, el Lobo lo tuvo de contra en varias ocasiones, pero no pudo y todo terminó en tablas.

