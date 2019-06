Gatti casi termina a las piñas por televisión

Como en sus épocas de jugador, Hugo Gatti sigue con pocas pulgas aunque ahora toda su euforia no la muestra en el campo de juego sino en El Chiringuito, el programa español que integra junto con otros panelistas y que se basa en debates intensos sobre la actualidad del fútbol en Europa y otras partes del mundo.

Parece que al Loco no le gustó una de las opiniones del invitado, Miguel Galán, presidente del centro español de formación de entrenadores, quien le dijo al ex arquero de Boca que no sabía de jugadores del país ibérico. Gatti lo escuchó, enloqueció y, después de unos cuantos gritos, se paró y lo fue a encarar con vehemencia.

Josep Pedrerol, el conductor del ciclo, reaccionó rápido, un poco acostumbrado a estos cruces, y frenó al argentino antes de que las cosas pasaran a mayores. Eso sí, el Loco no se calló nada y tiró: "Es que me pone loco, me traés cada personaje. Traeme a Mourinho, no a este pibe".

No es la primera vez que Gatti es protagonista de un escándalo por televisión. Ya en mayo de 2017, El Chiringuito vivió uno de los capítulos más bochornosos de su historia tras el enfrentamiento que protagonizaron el Loco Gatti y Cristóbal Soria. El argentino perdió los estribos e intentó agredir al ex delegado de campo del Sevilla durante una discusión en el "plató" de Atresmedia.

Fue después que Soria declarara: "Los jugadores de fútbol juegan: primero por dinero, segundo por dinero y tercero por dinero". "Eres un sinvergüenza por la forma en la que ensucias a los jugadores", replicó el ex arquero de Boca, River, Atlanta, Gimnasia LP, Unión de Santa Fe y la Selección Argentina. Soria se mantuvo firme en su argumento y a pesar de que Gatti insistió en que "no me vas a provocar", el argentino no supo contar hasta diez y embistió al del Sevilla con la intención de agredirlo.