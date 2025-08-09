Ganaron Los Tordos y Peumayén: todos los resultados de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano de rugby

Este sábado se llevó a cabo la cuarta jornada de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano 2025 de rugby, con victorias de Los Tordos y Peumayén. Los resultados.

Este sábado se llevó a cabo la cuarta jornada de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano 2025 de rugby, con victorias de Los Tordos y Peumayén, y una derrota de Marista a manos de San Juan. Los resultados de la jornada.

En el partido más destacado de la cuarta jornada de la Copa de Oro, Los Tordos se impusieron por 50 a 30 a Mendoza en un partido jugado en El Bermejo. De esta manera, el conjunto Azulgrana se mantiene invicto y a paso firme en la fase 2, con tres victorias y un empate. Por su parte, los Conejos acumulan un triunfo y tres derrotas.

En otro de los encuentros, Marista se presentó en San Juan y cayó por apenas un punto. Así, Los Curas, que la semana pasada alcanzaron la clasificación a los cuartos de final en el TDI, sufrieron un traspié inesperado por el Top 8 Cuyano.

En tanto, en un duelo lleno de dramatismo y que se resolvió en la última jugada del partido, Peumayén cortó su mala racha de tres caídas sucesivas y se impuso sobre Liceo por 22 a 20 en La Carrodilla.

