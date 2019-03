Gallardo sobre la queja de Alianza: "Reclamemos cosas importantes"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró sorprendido por los reclamos de los directivos de Alianza Lima por el supuesto uso de un "handy" desde el palco donde observó el partido que, el miércoles pasado en Perú, terminó igualado 1-1 en el inicio de la Copa Libertadores.

"Me sorprende el reclamo, en ningún momento me comuniqué con el banco de suplentes, en el palco había otras personas, pero jamás tuve contacto con nadie en el campo de juego, no tengo más que decir", dijo Gallardo, quien cumple una sanción impuesta por la Conmebol desde la pasada edición de la Copa y no puede acceder al banco de suplentes.

Aunque agregó: "La gente es libre de protestar sí tienen argumentos sólidos, no se puede estar protestando por todo, hay que reclamar por cosas importantes, pero estoy sorprendido porque me trataron con mucho respeto y estuve con la gente local muy cerca y jamás hubo ni un insulto".

Sobre el incidente de Enzo Pérez, quien se retiró del campo intercambiando gestos con los hinchas locales, el Muñeco recalcó: "Desde donde estaba vi sólo que se tocó el escudo, no vi insultos, pero a veces hay que entender, los jugadores son insultados y con esas pulsaciones a veces cuesta mantener la calma, no hay que darle más entidad al tema".

Además, contestó sobre los convocados a la selección (Matías Suárez, Franco Armani y Gonzalo Montiel): "Sabía que podían llamarlos porque hubo consultas de parte del cuerpo técnico que los estaban siguiendo igual que a otros jugadores como Milton Casco (se recupera de una fractura de clavícula de la que ya fue operado), para nosotros es un orgullo".

El plantel se entrenó esta tarde con fútbol en espacios reducidos en el predio de Ezeiza y mañana quedará concentrado en el Monumental para viajar a Tucumán, donde el domingo desde la 21.30 enfrentará a Atlético.