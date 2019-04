Gallardo se mostró feliz por el rendimiento de De la Cruz

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, se mostró muy complacido con las actuaciones que viene sosteniendo el volante Nicolás De la Cruz, la figura y autor de un golazo anoche en la victoria por 3-0 ante Alianza Lima, de Perú, y reconoció que futbolistas como el uruguayo lo "sensibilizan".

"De la Cruz venía jugando bien, de hecho lo hizo en Córdoba con Talleres, y hoy tuvo personalidad para tomar las riendas del equipo. Él nos da una dinámica diferente a las otras alternativas que tenemos en el plantel y es bueno que podamos funcionar de la misma manera, sin cambiar el estilo, aun con distintos intérpretes", expresó Gallardo en la conferencia de prensa post partido de la cuarta fecha del Grupo A de la Libertadores.

"SOMOS UN EQUIPO CONFIABLE"#CentralFOX | Marcelo Gallardo analizó el primer triunfo de River en la #LibertadoresxFOX y destacó el trabajo de De la Cruz: "Nos da una dinámica diferente".



"A mi los jugadores creativos me dan cierta sensibilidad, porque asumen roles protagónicos que no son para cualquiera. Me gusta que tomen decisiones, aunque no sean las correctas. Antes lo hacía Juan Fernando Quintero y ahora De la Cruz", puntualizó.

Inmediatamente el técnico empezó a disipar dudas respecto de algunas exclusiones e inclusiones que realizó en el equipo antes y durante el partido ante los dirigidos por su compatriota Miguel Ángel Russo.

"A Franco Armani no lo queríamos arriesgar y por eso abandonó la concentración anoche. Germán Lux sabía que era él quien debía atajar esta noche", remarcó.

"Y en cuanto a Lucas Pratto, lo que más me preocupa es cuando nuestro delanteros no generan situaciones de gol, pero si están erráticos como hoy le pasó a él, no me altera tanto", advirtió.

Sobre el reemplazo del cordobés Matías Suárez, autor del primer gol, promediando el segundo tiempo, por el colombiano Rafael Santos Borré, indicó escuetamente y con gesto adusto que lo hizo "simplemente" porque vio "cansancio en él".

Y finalmente el "Muñeco" se dedicó a lo que más le gusta cuando se enfrenta a la prensa: hablar del funcionamiento de su equipo.

"Nosotros tenemos una característica que intentamos sostener y es la de mantener la intensidad del juego en los distintos tramos del partido, sin desalinearnos ante alguna circunstancia adversa, aunque a veces la exigencia del calendario y algunas lesiones impiden que eso tenga continuidad", explicó Gallardo en el epílogo del ida y vuelta con los periodistas en las entrañas de un estadio Monumental que anoche lució vacío.