Gallardo satisfecho por la victoria y crítico con la prensa

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que no oculta "nada" para el superclásico del martes con Boca Juniors en el Monumental, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, y adelantó que jugarán "los que mejor están".

También confesó que al volante colombiano Juan Fernando Quintero lo piensa "para la revancha, y no para este encuentro de ida" con Boca; y consideró que su equipo "hoy recuperó tres puntos" en la Superliga, con la victoria en La Plata sobre Gimnasia.

"Decir que estamos ocultando cosas para el partido del martes con Boca es una pavada -apuntó el DT de River-. Es sencillo: los que están bien jugarán y los que no, se lo perderán", respondió.

En ese sentido, adelantó que a Quintero lo piensa "para la revancha" (el 22 de octubre) pero que para la ida sí contará con el delantero Lucas Pratto, quien se recupera de una lesión. "Está mucho mejor y creo que podremos contar con él", indicó.

Gallardo también consideró que el partido del martes "será importante pero no definirá nada"; y que hoy su equipo recuperó tres puntos en la Superliga "con la victoria en un partido que no era nada sencillo y los chicos lograron sacarlo adelante".

"Me pone feliz por ellos, por el esfuerzo, por la seriedad con la que jugaron -agregó-. Y también me pone feliz por (Ignacio) Scocco, por su gol, porque le viene bien para su confianza y así no nos siguen diciendo que los delanteros no meten goles", cerró.