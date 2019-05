Gallardo piensa en la vuelta de Montiel para la Recopa

Gonzalo Montiel podría retornar al equipo titular de River en el duelo ante Athletico Paranaense, por la ida de la definición de la Recopa Sudamericana. El defensor había sufrido una distensión en el cuádriceps izquierdo durante la semana pasada y se perdió los dos duelos ante Atlético Tucumán por los cuartos de final la Copa de la Superliga.

De cara al enfrentamiento del miércoles en Curitiba ante los brasileños, Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, esperará hasta último momento por la evolución del lateral de 22 años, quien en los últimos partidos le cedió su lugar a Camilo Mayada en la banda derecha.

Si no está al 100 por ciento, el conjunto de Núñez podría repetir los once que firmaron una gran actuación ante el Decano (4-1), aunque no pudieron dar vuelta la serie: Franco Armani; Mayada; Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De la Cruz; Lucas Pratto y Matías Suárez.