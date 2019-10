Gallardo, los elogios de Pep y su decisión de cara a la revancha con Boca 

Hace pocos días, Pep Guardiola, uno de los entrenadores más reconocidos del mundo, llenó de elogios a Marcelo Gallardo por su trabajo en River. "No entiendo cómo Gallardo nunca está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo", manifestó.

Y esta tarde, el entrenador de River se refirió a sus dichos: "Por un lado me genera sorpresa, porque estamos del otro lado del mundo. Que un personaje tan importante lo reconozca, es un honor", dijo. Y agregó: "Lo admiro muchísimo, nunca pude estar cara a cara pero me encantaría. Cuando hay gente del fútbol a quien admiro, siempre me gustaría conocerla".

Luego se refirió a la victoria ante Patronato y fue claro: "El primer tiempo estuvo cerrado, nos costó entrar. Hicimos el intento los primeros quince. Ellos se acomodaron".

"En el segundo tiempo volvimos a ser nosotros. Empezamos a encontrarle el tiempo al partido. Cuando hicimos el gol, nos acomodamos y jugamos a nuestro nivel" y agregó: "Bien por Rafa, el equipo sigue funcionando bien".

Y para cerrar, anticipó que no volverá a hablar sobre Boca hasta la previa de la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores de América: "No tengo nada más para decir, recién voy a hablar de Boca después del partido ante Arsenal. Nos vamos a meter en estos partidos que tenemos".

"La solidez mental juega un rol muy importante, tenemos que estar fuertes, entender que los demás juegan su partido y tenemos que saber cuál tenemos que jugar nosotros", cerró.