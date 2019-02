Gallardo habló sobre el gran partido del domingo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, negó que el paraguayo Robert Rojas haya sido probado de lateral derecho y anticipó que no va hacer muchos cambios para enfrentar a Racing el domingo en el Monumental por la Superliga.

“Hoy probé con varios equipos e ideas, no se dónde vieron que Rojas haya jugado de lateral derecho, el equipo y la idea ya lo tengo en la cabeza pero voy a esperar hasta mañana o el día del partido”, respondió Gallardo en la conferencia de prensa que brindó este mediodía en Ezeiza.

En cuanto a la posibilidad de la salida de Leonardo Ponzio, Gallardo contó: “A Leo siempre le cuesta un poco el inicio de la temporada y luego se va acomodando con el equipo, como siempre lo vamos viendo desde lo futbolístico y lo físico, de la cabeza está siempre listo”.

Y agregó: “No terminó jugando el año pasado, y como siempre se van haciendo evaluaciones, no cambió nada lo que pensamos de él, a medida que se sienta mejor y pueda rendir va a jugar, lo mismo que venimos haciendo desde que estamos”.

En cuanto al nivel del equipo, el Muñeco destacó: “Estamos mejor que hace dos semanas y vamos a ir resolviendo los partidos de acuerdo a la intensidad que encontremos de los rivales a enfrentar y de los tiempos de recuperación”.

En este sentido, el DT advirtió: ”Venimos de jugar un partido muy duro ante Vélez pero tuvimos una semana de recuperación y por eso no vamos a hacer tantos cambios, pero luego jugaremos con Central entre semana y después veremos quién juega ante Banfield”.

Por otro lado, al hablar de Racing y la salida de Ricardo Centurión, opinó: “Racing no va a resignar venir a ganar a nuestra cancha, seguro tomará recaudos, pero la idea no la va a cambiar, por ahí el cambio de jugadores cambia características, pero la idea no cambia”.

“Nosotros tampoco vamos a cambiar la idea de juego; si juega Centurión quizás cambie las características de algún jugador u otro pero vamos a mantener la idea de no hacer muchos cambios”, anticipó el Muñeco sobre cómo le va a jugar tácticamente a Racing.

En cuanto a la actualidad de Nicolás De la Cruz, el DT Millonario consideró: “Es un jugador que viene de mostrar cosas interesantes ante Vélez, que debe seguir creciendo y trabajando y confiamos en que pueda seguir aportando cosas al equipo”.

Al tiempo que sobre el colombiano Jorge Carrascal dijo: “Es un joven que se está adaptando a vivir en este país, que venía de estar de vacaciones y sólo había entrenado 10 días, y vamos a ir evaluando cómo se siente, es posible que sume partidos en reserva y hay que llevarlo de a poco”.

El entrenador de River también se mostró contento por el alta médica de Ignacio Scocco y anticipó: “Trabajó bien a la par de sus compañeros, pero recién se integró esta semana y los vamos a ir evaluando porque no lo queremos apurar, es un jugador muy importante”.

Por último, sobre el debate del traslado o la remodelación del estadio Monumental, Gallardo prefirió no opinar porque “no hay proyectos ni ideas aún“ y avisó que cuando tenga información podrá decir que le parece mejor para la institución.