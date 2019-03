Gallardo habló de su broma sobre el TAS

Marcelo Gallardo habló en Córdoba consumada la victoria de River sobre Talleres. Y repasó los méritos de estar virtualmente clasificado a la Copa Libertadores 2020.

"Era muy difícil cuando arrancamos el año con esas tres derrotas consecutivas pensar que íbamos a estar clasificados una fecha antes y tener una chance de Copa, pero el equipo rápidamente se recuperó, empezó a sumar victorias, hizo un clic determinante, hubiera sido si no un semestre amargo en la Superliga. Había que tener tranquilidad y paciencia porque veníamos de conseguir un logro muy importante, no se iban a olvidar de jugar. La idea nuestra más allá de la posibilidad de asegurarnos un lugar en el repechaje es ganar algún título para hacerlo de manera directa. No nos vamos a quedar con esto", avisó.

"LO DEL TAS FUE UN CHISTE MALO, NO QUISE BURLARME DE LOS HINCHAS DE BOCA"#CentralFOX | Gallardo explicó la humorada que se le ocurrió en la conferencia de prensa respecto al TAS.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 31, 2019

Además, el DT ponderó la actuación de Ignacio Fernández: "El segundo gol de Nacho lo califico como una viveza de un gran jugador, muy inteligente para jugar que a veces no se lo valora porque no convierte goles. Ahora como hizo dos goles por ahí se lo va a valorar un poquito más".

Por último, se expidió sobre la polémica por su broma sobre el fallo del TAS que molestó en Boca: "La hemos pasado tan mal, con tanta tensión, que uno trata de quitarle dramatismo. Fue un chiste malo, un juego de palabras nada más. Yo respeto las posiciones, nosotros ganamos en la cancha, una cancha que no era la nuestra, siendo visitantes también en el segundo partido. Eso es lo que quedó, no lo va a borrar nadie, quise hacer un chiste malo para sacar una sonrisa porque me pareció simpático, no era para herir a nadie. No significa que quiera burlarme de los hinchas de Boca, estoy lejos de eso porque respeto al rival y el que tiene capacidad de entender el juego, que es inteligente, lo entiende de esa manera. Lo demás es darles comida a los boludos, para mí no tiene lugar".