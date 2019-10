Gales se metió por méritos propios en una llave que puede depositarlos en la final. El partido crucial era contra Australia y los de Gatland lo ganaron con un primer tiempo excepcional. Ese partido, junto a Japón-Escocia, fueron los únicos que rompieron el molde de una primera rueda bastante pobre.

En suelo nipón, Gales fue un equipo muy parecido al que ganó el Seis Naciones: sólido, ordenado y determinante a la hora del ataque. Les costó frente a Fiji y por un tiempo ante Uruguay, pero cuando abrieron el cerco lo resolvieron por decantación.

Francia definió su clasificación el mismo día de su debut, con la agónica victoria ante Los Pumas. Salvo esos últimos veinte minutos, cuando lograron la ventaja ante el elenco de Ledesma, nunca más convencieron.

El final ante Tonga mostró sus altibajos y debilidad defensiva, cedió tres tries ante los isleño y no llegan como favoritos a esta llave, aunque como todo seleccionado francés, siempre se espera que saquen un as de la manga en los momentos claves.

Se enfrentaron en 97 ocasiones, con 50 victorias de Gales y 44 de Francia. Hubo tres empates en el historial.

Formaciones

Gales: Wyn Jones, Ken Owens y Tom Francis; Jake Ball y Alun Wyn Jones (capitán); Aaron Wainwright, Justin Tipuric y Josh Navidi; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Hadleigh Parkes, Jonathan Davies y George North; Liam Williams. Entrenador: Warren Gatland

Suplentes: . Elliot Dee, Rhys Carre, Dillon Lewis, Adam Beard, Ross Moriarty, Tomos Williams, Rhys Patchell y Owen Watkin

Francia: Jefferson Poirot, Guilhem Guirado (capitán) y Rabah Slimani; Bernard Le Roux y Sebastien Vahaamahina; Wenceslas Lauret, Charles Ollivon y Gregory Alldritt; Antoine Dupont y Romain Ntamack; Yoann Huget, Gael Fickou, Virimi Vakatawa y Damian Penaud; Maxime Medard. Entrenador: Jacques Brunel

Suplentes: Camille Chat, Cyril Baille, Emerick Setiano, Paul Gabrillagues, Louis Picamoles, Baptiste Serin, Camille Lopez y Vincent Rattez

Estadio: Oita Stadium

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes: Nick Berry (Australia