Gales venció a Los Teros, ganó su grupo y enfrentará a Francia en cuartos

Gales venció a Uruguay por 35-13 y se apoderó del Grupo D del Mundial de rugby, con 19 puntos, dejando a Australia en el segundo lugar. El partido se disputó en el Kumamoto Stadium con el arbitraje del australiano Angus Gardner.

De movida Gales invadió el terreno uruguayo pero llamativamente los errores de manejo le impidieron inaugurar el tanteador. La pelota era propiedad privada de un equipo que buscó la victoria para asegurarse el liderazgo del Grupo D. Los Teros se replegaron en su campo a puro tackle y el único que ponía el equipo adelante era el centro Andrés Vilaseca a pura potencia.

Dieciséis minutos duró la resistencia uruguaya ante los embates con escasas ideas de los XV del Dragón que percutieron a puro pick and go hasta que el pilar Nicky Smith logró apoyar en el ingoal rival.

Los dirigidos por Esteban Meneses intentaron plantarse bien adelante con más ganas que rugby, logrando descontar a través de un penal del apertura Felipe Berchesi, para dejar un parcial de 7-3 en favor de Gales con un resultado totalmente abierto.

Una cosa no quita la otra ya que es cierto que Los Teros prácticamente no llevaron peligro al ingoal contrario pero si lo hizo Gales que no pudo traducir ese dominio en puntos por su impericia y por la férrea defensa celeste.

Para coronar un cierre de tiempo más que parejo y cerrado, nuevamente Berchesi -el goleador de Uruguay en la historia de las RWC-, anotó un nuevo penal para quedar tan sólo a un punto.

A la altura de las circunstancias

Fue una verdadera fotocopia el inicio del complemento con un equipo europeo que salió a quemar sus naves pero que nuevamente pecó por sus imprecisiones y errores de manejo sumado a los tackles ofensivos uruguayos.

Después de marrar un penal, se generó una plataforma de ataque para los galeses que después de percutir con los forwards, la pelota viajó hacia la punta izquierda para que el wing y tryman del torneo, Josh Adams anote su quinto try en lo que va de la RWC.

El 14-6 transitorio se mantuvo durante gran parte del segundo tiempo con dos equipos que sintieron el gasto más allá de los cambios realizados en ambos lados.

En los minutos finales, los dirigidos por Warren Gatland aprovecharon el hombre de más por la amarilla al tercera línea Santiago Civetta y llegaron a la postre a un try penal.

Pero Uruguay, a puro orgullo, jamás se rindió, tratando de aprovechar los últimos minutos de una Copa Mundial de Rugby que la arrancaron de manera excelente contra Fiji y la cerraron con creces después del try de Germán Kessler convertido por Berchesi.

Más allá de la cuarta y quinta conquista de Gales que le otorgó el punto bonus, nada empaña la tarea y el nivel de Los Teros que demostraron evolución y estar a la altura de las circunstancias.

Por su parte Gales se apoderó del Grupo D y ahora espera por Francia el próximo domingo en Oita Stadium por los cuartos de final.